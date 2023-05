Posaunenchor der Evangelischen Kirche Opladen wird 60 Geburtstagsvergnügen mit Porr und Posaunen

Mit royalen Klängen eröffneten die Bläser das Konzert am Samstag passend zur Königskrönung in London. Der Anlass war allerdings ein ganz anderer. Hier wurde das 60-jährige Bestehen des Posaunenchores in der Evangelischen Kirchengemeinde Opladen gefeiert. Und dazu gaben die knapp 20 Bläser alles, schon beim Beginn mit dem bekannten Rondeau „The Price of Denmark’s March“ von Jeremiah Clarke. Strahlende und festliche Klänge, die schon fast den Raum sprengten.