Umbau der Stadthalle Opladen zieht sich Portikus-Geländer an Villa Fürstenberg ist zurück

Da ist es ja wieder: An der Villa Fürstenberg (Westkottsche Villa) ist das Geländer am Portikus zurück, das vor mehr als zwei Jahren demontiert worden war. Damals hatte die Stadt nach einem ungekündigten Besuch der Bauaufsicht in der Villa an der Rat-Deycks-Straße mitgeteilt, es seien Arbeiter einer Hochbaufirma vor Ort gewesen, die mit Sanierungsarbeiten beauftragt sei. Unter anderem sollten Kellerräume, Fenster und das auf dem Portikus am Haupteingang befindliche Geländer renoviert werden.