Schleichwegbegrenzung in Leverkusen war nur von kurzer Dauer Poller am Knochenbergsweg werden wieder abmontiert

Die Sitzung der Vertreter für den Bezirk I war am Montag eigentlich schon so gut wie beendet, da rückte Daniel Greger von der Bezirksverwaltungsstelle mit der Neuigkeit heraus, die Anrainer und Vereinsmitglieder am Knochenbergsweg sicher aufatmen lässt: Nachdem die Straße wegen des starken Durchgangsverkehrs durch die Stadt Köln mittels Pollern zur Sackgasse gemacht wurde, entschieden sich nach den Leverkusener Entscheidern Anfang des Jahres nun auch die in der Domstadt dazu, die Begrenzung wieder entfernen zu lassen. In Zukunft sollen andere Maßnahmen wie etwa Barken zur Verkehrsberuhigung beitragen.