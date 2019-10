Bezirksbeamte : „Befürchtungen ausgeräumt“ – Jacob begründet Polizeikonzept

Leverkusen Polizeipräsident Uwe Jacob hat die beiden Leverkusener Landtagsabgeordneten Eva Lux (SPD) und Rüdiger Scholz (CDU) im Polizeipräsidium zu einem zweistündigen Austausch getroffen. Anlass der Einladung an die beiden Politiker war die anstehende und zum Teil bereits erfolgte Personalumstrukturierung bei der Polizei Köln.

Umstände mich dazu veranlasst haben, das Personal der Polizei Köln in Teilen neu aufzustellen“, resümierte Jacob. Neben einer zwingenden Verstärkung des polizeilichen Staatsschutzes und der Erhöhung der Anzahl der Sachbearbeiter zur Bekämpfung der Kinderpornografie und des sexuellen Missbrauchs von Kindern war es aus Sicht des Polizeipräsidenten besonders wichtig, den Wachdienst zur Bewältigung vielfältiger Sofortaufgaben zu stärken. Gleichzeitig hält er daran fest, die für die jeweiligen Stadtviertel so wichtigen Bezirksbeamten weiterhin in gleicher Stärke einzusetzen. „Sie sind für die Bevölkerung vor Ort das Gesicht der Polizei“, sagte Jacob.