Fußball-Einsatz in Leverkusen : Polizei verhindert Schlägerei zwischen Fangruppen

Erhöhte Alarmbereitschaft bei der Polizei auch in Köln nach einem Einsatz in Wiesdorf. Foto: dpa/Boris Roessler

Leverkusen/Köln Polizeikräfte verhinderten am Dienstag durch schnelles Eingreifen eine handfeste Auseinandersetzung zwischen Fans von Bayer 04 und dem FC Brügge. Für das Kölner Spiel am Donnerstag gegen Nizza herrscht höchste Alarmbereitschaft.

Dank der engen Begleitung von potentiellen Gewalttätern haben Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei am Dienstagnachmittag, 1. November, im Vorfeld der Championsleague-Partie Bayer 04 Leverkusen gegen den FC Brügge eine vermutlich abgesprochene Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Vereinsanhängern in Wiesdorf schnell beendet.

In Köln zeige die Polizei mit Blick auf die morgige Partie bereits heute Präsenz in Köln. Es gebe eindeutiges Signal an alle Fußballchaoten. Lotz. „Wer etwas anderes als die sportliche Unterstützung seines Vereins im Schilde führt, läuft Gefahr, das Spiel nicht zu sehen. Wie gestern in Leverkusen gesehen, werden wir die Anreise genau beobachten und früh und entschlossen eingreifen."