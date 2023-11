Polizei und KOD durchsuchen Gewerbebetriebe in Leverkusen Razzia im Kiosk

Von Tobias Brücker

Schimmernd wirft die leicht zerkratzte silberne Oberfläche des Baseballschlägers das grelle Deckenlicht einer Trinkhalle in Rheindorf zurück. Das Sportgerät hatten Beamte des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) und der Polizei während eines gemeinsamen Sondereinsatzes am Mittwochabend in einem der hinteren Räume des Kiosks gefunden und kurzzeitig auf einer Eistruhe für den Besitzer verwahrt. Insgesamt kontrollierten die Ordnungskräfte am Abend und in der Nacht sechs Gewerbebetriebe im Stadtgebiet, zu denen Bars, Shisha-Cafés und Büdchen gehörten – und zu denen Verdachtsmomente oder Beschwerden vorlagen. Verbotenes Glücksspiel, illegale Tabakwaren und die Einhaltung des Jugend- und Nichtraucherschutzes standen dabei im Fokus. In acht Fällen wurden die Beamten fündig.