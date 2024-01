Nach Raub auf Tankstelle in Leverkusen-Alkenrath im Frühjahr 2023 Polizei sucht Räuber mit Fotos aus Videoüberwachung

Der mit einem Tuch maskierte Mann hatte gegen 22.45 Uhr mit einer schwarzen Pistole in der Hand den Verkaufsraum betreten und forderte von einem Mitarbeiter (21) Bargeld und Zigaretten. Er flüchtete mit der Beute zu Fuß in Richtung Fixheide und schlug sich in Höhe der Bushaltestelle Maria-Terwiel-Straße in ein Gebüsch, hatte die Polizei damals berichtet.