Senior aus Leverkusen seit Dienstag verschwunden Polizei sucht per Hubschrauber, Hundertschaft und Hunden nach Vermisstem

Auf Facebook machte die Tochter des Vermissten am Dienstag die Suche öffentlich: „Hat heute jemand meinen Papa gesehen? Er ist dement und wird seit dem späten Vormittag vermisst! Er wohnt in Opladen. Er ist zu Fuß unterwegs, Kleidung unbekannt. Er hat keine Papiere bei sich. Er ist ca 1,80 groß. Polizei, Krankenhäuser, Taxi und Wupsi sind informiert.“ Mittwochmorgen notierte sie, die Hunde hätten eine Spur im Opladener Norden in Richtung Reusrath gefunden. Die Polizei bestätigte dies bisher offiziell nicht.