Nach Straßenraub in Leverkusen Polizei sucht per Fotos nach drei Tatverdächtigen

Leverkusen-Wiesdorf · In einem Imbiss hatten drei Männer Kontakt zu einem 36-Jährigen. Eine Stunde später sollen sie ihn am Forum in Wiesdorf geschlagen und beraubt haben. Die Polizei bittet Bürger um Hilfe.

01.08.2024 , 10:16 Uhr

Einer der Tatverdächtigen. Foto: Polizei Köln

Mit Bildern aus der Überwachungskamera eines Schnellimbisses sucht die Polizei nach drei Männern, die am 6. Dezember vergangenen Jahres an einem Straßenraub in Wiesdorf beteiligt gewesen sein sollen. Die noch nicht identifizierten Tatverdächtigen sollen damals einen 36 Jahre alten Kölner gegen 20.30 Uhr auf dem Vorplatz des Forums geschlagen und mit Pfefferspray besprüht haben, meldet die Behörde. „Danach schnappten sich die Angreifer das Bargeld aus dem Portemonnaie des 36-Jährigen und liefen in unbekannte Richtung davon.“ Auch dieser Mann soll an der Tat beteiligt gewesen sein. Foto: Polizei Köln Das Opfer gab an, es habe sich rund eine Stunde vor dem Überfall in einem Imbiss gegenüber des Busbahnhofes aufgehalten und sei dort mit den Männern ins Gespräch gekommen. Von dieser Begegnung stammen die jetzt für die Öffentlichkeitsfahndung verwendeten Bilder. Dieser Mann wird gesucht. Foto: Polizei Köln Wer Hinweise zu den Männern geben kann oder zu ihrem Aufenthaltsort, meldet sich beim Kriminalkommissariat 14 über poststelle.koeln@polizei.nrw.de oder per Telefon unter 0221 229-0. Weitere Bilder sind auch abrufbar auf https://polizei.nrw/fahndung/142361.

(LH)