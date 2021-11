Hubschrauber und Spürhunde im Einsatz : Polizei Leverkusen sucht nach vermisster 84-Jähriger

Leverkusen Eine an Demenz erkrankte 84 Jahre alte Frau wird seit Dienstag vermisst. Ihre Spur verlor sich im Reuschenberger Wald. Die Polizei Leverkusen sucht mit einem Großaufgebot nach ihr.

Zahlreiche Polizeiautos weckten am Mittwochnachmittag die Aufmerksamkeit von Passanten im Reuschenberger Wald nahe der Wupper. Ein Hubschrauber kreiste in der Luft. Anlass des Großeinsatzes ist eine an Demenz erkrankte Frau, die bereits seit Dienstag verschwunden ist. „Ihre Spur verlor sich im Wald in der Nähe des Tierheims“, sagt Polizeisprecher Philipp Hüwe auf Anfrage unserer Redaktion. Bis dorthin hatten Polizeihunde ihre Fährte verfolgt. Der Großeinsatz sei bereits am Dienstag nach der Vermisstenmeldung gestartet und am Mittwoch wieder aufgenommen worden. Polizisten durchkämmten das Waldgelände, bisher jedoch ohne Ergebnis.