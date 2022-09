Mit gefälschtem Kennzeichen unterwegs : Gesuchter Verkehrs-Rowdy flüchtet mit Motorrad über Spielplatz

Leverkusen Die Polizei sucht einen unbekannten Motorradfahrer, der nicht nur die Anwohner Lützenkirchens mit seinen Lärmfahren belästigt, sondern auch mit überhöhter Geschwindigkeit und gefälschtem Kennzeichen unterwegs ist.

Mit einem Höllenlärm und viel zu schnell soll nach Angaben von Lützenkirchener Anwohnern seit geraumer Zeit ein Sportmotorrad-Fahrer unterwegs sein – und das vor allem nachts im Bereich Am Weidenbusch/Lützenkirchener Straße/Biesenbach/Wiembachtal. Mehrmals täglich sei der Raser auch auf der Burscheider Straße in Fahrtrichtung Burscheid wahrgenommen worden. Dann habe sie ihn fast erwischt, berichtet die Polizei. Am Freitag, 2. September, gegen 18.50 Uhr sichteten Beamte den etwa 1,80 Meter großen, schlanken Mann auf einer grauen Suzuki RF mit gefälschtem Kennzeichen auf der Lützenkirchener Straße. Der Unbekannte trug einen schwarzen Helm mit getöntem Visier, einen grauen Kapuzenpulli und eine graue kurze Hose. Als die Polizisten die Verfolgung aufnahmen, beschleunigte der augenscheinlich ortskundige Verdächtige, missachtete eine rote Ampel und flüchtete über einen mit Pollern abgesperrten Spielplatzbereich. Die Kripo bittet dringend um Zeugenhinweise zum Standort oder den Nutzer des Motorrads unter Telefon 0221 2290 oder an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.