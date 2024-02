Leverkusen Polizei sucht erneut nach 16-Jähriger

Déjà-vu in Sachen vermisste 16-Jährige: Nachdem die Polizei Gütersloh am Freitag schon meldete, der Teenager sei aus einer Wohneinrichtung in Rietberg/Kreis Gütersloh abgehauen, tauchte das Mädchen zwischenzeitlich auf, ist nun aber offenbar erneut weg. Die 16-Jährige habe Bezüge in den Großraum Leverkusen, sagt die Polizei. Sie stellt ein Foto der Jugendlichen unter https://polizei.nrw/fahndung/127546-polizei.nrw/fahndung/127546 bereit. Hinweise an Telefon 05241 869-0.