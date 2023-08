Junge Briten mit Sportwagen unterwegs Polizei stoppt zwei Rennen auf der Autobahn 1

Auf der Autobahn 1 in Höhe Leverkusen beendete die Polizei am Samstag ein Autorennen zwischen einem McLaren 570 S und einem BMW M4 GTS. Zeugen hatten die beiden Kontrahenten gegen 17.50 Uhr in Höhe Wuppertal-Ronsdorf gesehen und gemeldet. Dabei sollen die Fahrer ihre Sportwagen auf der linken Überholspur von 150 auf 100 Stundenkilometer heruntergebremst und dann Vollgas gegeben haben. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahme beider Autos sowie der Führerscheine und Mobiltelefone der 21 und 22 Jahre alten Fahrer an.