Mit hohem Tempo immer im Kreis unter der Leverkusener Stelze Polizei stellt BMW nach Autorennen sicher

Zeugen berichteten, die Fahrer sollen gegen 23.30 Uhr mit hohem Tempo auf dem Parkplatz an der Marienburger Straße im Kreis gefahren sein. Dabei hätte ein Zeuge (33) versucht, sie per Handzeichen zum Langsamfahren zu bewegen, „woraufhin sich die Verdächtigen in Richtung Windthorststraße entfernt haben“, meldet die Polizei weiter. Beamte der Opladener Wache stießen kurz darauf auf den 20-Jährigen.