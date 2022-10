Einsatz im Kreuz Leverkusen : Polizei nimmt gesuchten Mann bei Autopanne fest

Der Zufall half der Polizei, als sie einen Pannenwagen stoppte: Der Fahrer war ein per Haftbefehl gesuchter Mann. Foto: dpa/Carsten Rehder

Leverkusen Weil ein Wagen mit Warnblinklicht auf der rechten Spur der A 3 im Leverkusener Kreuz stand, hielt eine Polizeistreife in der Nacht am Dienstag an dem Auto an. Und ertappte so einen per Haftbefehl gesuchten 47-Jährigen.

Ohne Führerschein auf der A 3 unterwegs, und dann bleibt der Wagen liegen – für einen 47-Jährigen endete dieser Ausflug in der Nacht auf Dienstag im Polizeigewahrsam.

Bei der Kontrolle des Pannenfahrzeugs am Autobahnkreuz Leverkusen haben Autobahnpolizisten den Fahrer des Wagens festgenommen. Der 47-Jährige wurde per Haftbefehl gesucht. Der Festnahme ging dies voraus: Gegen 2.30 Uhr war den Beamten das Auto aus Hamm mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf der rechten Spur der Autobahn in Richtung Oberhausen aufgefallen.

„Die anschließende Kontrolle ergab, dass dem 47-Jährigen die Fahrerlaubnis entzogen worden war und er zudem wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort gesucht wird“, heißt es von der Behörde. Die Polizisten ließen den BMW abschleppen und brachten den 47-Jährigen in Polizeigewahrsam.

(LH)