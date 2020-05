Rechtspopulistischer Anti-Corona-Protest : Polizei hält Demonstanten und Gegendemonstranten mit Ketten voneinander fern

Leverkusen Gut 50 Teilnehmer kamen zur Anti-Corona-Demo des rechtspopulistischen „Aufbruch Leverkusen“. Nur wenige trugen Schutzmasken und hielten sich an den Abstand. Rund 60 Gegendemonstranten trafen sich vor dem „Forum“. Es gab gegenseitige Beleidigungen.

Die Demonstrationen am Samstag in Leverkusen sind weitestgehend ohne Zwischenfälle verlaufen. Während die rechtspopulistische Ratsgruppe „Aufbruch Leverkusen“ dazu aufgerufen hatte, gegen die getroffenen Corona-Maßnahmen und den geplanten Bau einer Moschee zu demonstrieren, versammelten sich Gegendemonstranten von „Lev ist bunt“. Beide Gruppen trafen erwartugsgemäß nicht direkt aufeinander.

Zum Protestzug von „Aufbruch Leverkusen“ trafen sich gegen 11 Uhr gut 50 Menschen - vorwiegend in schwarz gekleidet - am Bahnhof Leverkusen-Mitte. Nur wenige von ihnen trugen Schutzmasken, der Abstand von 1,5 Metern wurde erst nach mehrmaligen Aufforderungen von einigen Teilnehmern eingehalten. Für die Gegner der Corona-Maßnahmen sprachen der aus der AfD ausgeschlossene Rechte Andre Poggenburg sowie Mitglieder der Pegida-Bewegung aus den Niederlanden.

Unter die Kritik an den Einschränkungen durch das Virus mischte sich der seit mehreren Monaten schwelende Protest einiger Teilnehmer gegen den geplanten Bau einer marokkanischen Moschee am Bahnhof in Schlebusch. Zu jenem Grundstück marschierten die Personen in der Folge unter Polizeibegeleitung.