Tatort Leverkusen Polizei fasst zwei mutmaßliche Autoknacker

Zivilpolizisten haben in der Nacht auf Donnerstag gegen 23.50 Uhr am Schlagbaumsweg in Holweide zwei 25- und 29-jährige Insassen eines Audi angehalten und kontrolliert. Der A6 Kombi war mit hochpreisigem Werkzeug beladen, für das die Verdächtigen keinen Eigentumsnachweis erbringen konnten. Der Polizei zufolge sollen die Männer kurz zuvor auf dem Parkplatz der S-Bahn-Haltestelle Leverkusen - Manfort an der Kunstfeldstraße einen Ford Transit der Deutsche Bahn AG aufgebrochen und die darin befindlichen Werkzeuge gestohlen haben.