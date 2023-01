Nach Überfall auf Tankstelle in Leverkusen Räuber verrät sich durch Kifferei

Leverkusen · Dumm gelaufen für einen 19-jährigen Räuber: Polizisten kamen ihm in der Nacht zu Dienstag, 24. Januar, auf die Schliche, weil er in einem Auto saß, in dem gekifft wurde. Und das mit offenem Fenster bei Minustemperaturen - gleich neben einem Streifenwagen an der Tankstelle an der Bonner Straße.

26.01.2023, 13:37 Uhr

Der 19-Jährige wurde in Untersuchungshaft geschickt. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Die Beamten bemerkten den Cannabisgeruch, kontrollierten die Insassen auf Drogen und durchsuchten anschließend die Wohnung. Dort fanden sie auch Bekleidung und eine Softair-Pistole, die sie von den Überwachungsvideos eines Raubes vom späten Sonntag, 22. Januar, kannten. Der junge Mann soll an dem Abend gegen 22 Uhr mit einer Komplizin eine Tankstelle an der Karlstraße überfallen und dort einen 51-jährigen Angestellten bedroht haben. Ein Haftrichter schickte den 19-Jährigen in Untersuchungshaft. Nach der etwa 1,75 Meter großen Mittäterin wird noch gefahndet. Sie soll schlank sein, braune Haare und einen polnischen Akzent haben und zur Tatzeit mit einer schwarzen Baseballkappe und einer weißen Felljacke unter einer schwarzen Winterjacke bekleidet gewesen sein. Das kriminelle Duo hatte bei dem Überfall einen dreistelligen Geldbetrag erbeutet und war zu Fuß geflüchtet. Zeugen, die Hinweise zur Mittäterin geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.

(sug)