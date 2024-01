Nach Einbruchserie in Schulen und Kitas Polizeirazzia in 15 Wohnungen in Leverkusen

In Leverkusen war es allein zwischen Juli und und September zu elf Einbrüchen in Leverkusener Kitas gekommen. Auch davor gab es etliche Fälle, dazu lief quasi parallel eine Einbruchserie in Leverkusener Schulen. Die Grundschule Am Friedenspark in Rheindorf etwa hatte es am Pfingstwochenende getroffen. Die Täter brachen dort 26 Spezialtüren, die gewissen Schallschutzanforderungen entsprachen, auf, nahmen Laptops, Tablets und Beamer mit. Die Schüler mussten während des Aufräumens und Wiederherrichtens der Räume in den Distanzunterricht wie zu Pandemie-Hochzeiten. Die Stadtverwaltung reagierte auf die Einbruchserie gerade an Schulen schon vor den Sommerferien. Sie holte Laptops und Tablets aus den Schulen zur Verwahrung über die schulfreie Zeit. Und kündigte erhöhte Sicherheitsmaßnahmen, etwa die verstärkte Überwachung der Gebäude durch Sicherheitsdienste, an. „Gute Bildung ist eine wesentliche Basis für einen erfolgreichen, glücklichen Lebensverlauf“, sagte Oberbürgermeister Uwe Richrath damals. „Umso mehr müssen wir dafür Sorge tragen, dass unsere Schulen sicher sind.“