Nach Brand in Gesamtschul-Halle Polizei durchsucht Wohnungen in Leverkusen

Neue Entwicklungen bei den Ermittlungen zum Turnhallenbrand Anfang Januar an der Ophovener Straße: Die Polizei hat am Montagmorgen die Wohnungen von vier Männern in Schlebusch, Wiesdorf und Manfort durchsucht. Hinweise von Zeugen und die Auswertung von Beweismitteln hätten die Ermittler auf die Spur der vier jungen Männer geführt, teilt die Behörde mit. Die Verdächtigen sind 18 und 19 Jahre alt und nach den anschließenden Vernehmungen durch der Polizei vorerst wieder entlassen worden. Die Brandermittler gehen weiterhin von Brandstiftung aus. Sie hatten einen Tag nach dem Vorfall Aufbruchs- und DNA-Spuren am Baustelleneingang der Sporthalle der Gesamtschule gefunden, die derzeit saniert wird.