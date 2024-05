Diskussionsrunde in Schloss Morsbroich Politiker wärmen sich für die Europawahl auf

Die Europawahl rückt mit großen Schritten näher. Schon in vier Wochen steht die Wahl der Abgeordneten im Europaparlament auf der Tagesordnung. Wofür die Kandidaten und Parteien stehen, konnten Leverkusener Wahlberechtigte am Freitag in den Räumlichkeiten von Schloss Morsbroich herausfinden.