Stadt Leverkusen hat mit Grundstücksbesitzer noch nicht gesprochen Bezirksvertreter entdeckt Verwaltungspanne bei Hundeflächen

Das Hundefreilaufflächenkonzept scheint eine „Liebesgeschichte“ zwischen Stadt und Politik zu werden, die scheinbar niemals ein Ende findet. Nach unzähligen Diskussionen über mögliche Standorte, an denen Besitzer ihre Fellnasen frei und möglichst ungestört laufen und toben lassen können, soll der Rat nun endlich in seiner Sitzung am 13. Februar über die testweise Einführung dreier Flächen befinden. Doch in der Sitzung der Bezirksvertretung II gab es jetzt Irritationen über das Vorgehen der Verwaltung.