Bürger-/Umweltausschuss in Leverkusen lehnt Bürgeranträge ab Politik will nichts von „Xabi-Alonso-Allee“ wissen

Ein Vorschlag sah demnach die Prüfung des Teilstücks zwischen Autobahn- und Dhünn-Brücke auf der Bismarckstraße vor. Die Xabi-Alonso-Allee (oder -Straße) würde demnach also ausschließlich an der Arena vorbeiführen. „Die Umbenennung mit einem Schild – das ich gerne stifte – könnte dann im Anschluss an die Pokalübergabe erfolgen“, schrieb der Petitent noch während der laufenden Saison hoffnungsvoll. „Ich werde 80 Jahre alt, und eine positive Nachricht wäre das schönste Geschenk nicht nur für mich, sondern für eine tolle und große Fangemeinde.“