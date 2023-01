Was wird aus neun Hektar Fläche mitten in Leverkusen-Opladen? Gleisdreieck aus dem Dornröschenschlaf holen

Das etwa versteckt gelegen Eckchen favorisierte die Wählergemeinschaft Opladen Plus bereits als Standort für die neue Opladener Feuerwache, denn dort im so genannten Geisdreieck am Rande der Bahnstadt gebe es 90.000 Quadratmeter gut gelegener Fläche, die sich erstens an die Fixheider Staße anbinden ließen und zweitens neben einer Feuerwache auch die Ansiedlung etwa der Technischen Betriebe der Stadt ermöglichten, argumentierte OP Plus im gerade abgelaufenen Jahr. Ohne Erfolg. Die Machbarkeitsstudie für die Feuerwache läuft für ein bisher nicht als Bauland gekennzeichnetes Areal an der Solinger Straße/Auf den Heunen.