Förderung : Politik will lokaler Kulturszene finanziell helfen

Leverkusen Unter der Krise und den Maßnahmen, um die Verbreitung des Virus einzudämmen, leidet die Kunst- und Kulturszene. Wer Kultur genießen will, macht es wohl so wie der ehemalige Bayer-Kulturchef Nikolas Kerkenrath und „ernährt“ sich aus der Konserve, sprich Radio, DVD, Streaming-Dienst, wie er kürzlich im Gespräch mit unserer Rdaktion verriet.

Während sich Kulturinterssierte so helfen können, bis der Kulturbetrieb wieder starten darf, ist es auf der Seite der Macher wesentlich schwieriger. Für die Leverkusener Kulturschaffenden entsteht derzeit eine große, auch finanzielle Leere. Gegen die will die CDU nun ankämpfen.

In einem Antrag an Oberbürgermeister Uwe Richrath schreiben Fraktionschef Stefan Hebbel und Ratsherr Bernhard Marewksi: „Die Leverkusener Kulturszene ist massiv durch die aktuelle Corona-Krise betroffen. Was die Kultur in Leverkusen zurzeit braucht, sind Sicherheiten sowie im Einzelfall schnelle Hilfen, um das Entstehen und Bestehen von Kultur vor Ort zu schützen.“