Bezirksvertretung lehnt Bürgerantrag ab : Kein neues Parkverbot für die Ringstraße

Die Verkehrssituation in Hitdorf, speziell eben auf der Hitdorfer und der Rinsgtraße (Archivbild), beschäftigt seit Jahren die Politik. Jetzt lehnte der Bezirk I einen neuen Bürgerantrag ab. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Hitdorf Ein Hitdorfer fordert ein einseitiges Halteverbot auf der Ringstraße. Dort habe der Verkehr wegen der Bauarbeiten auf der Hitdorfer Straße stark zugenommen. Die Bezirksvertretung I lehnte ab.

Ärger über die Verkehrslage in Hitdorf: Seit die Hitdorfer Straße abschnittsweise wegen Bauarbeiten gesperrt ist, läuft ein Großteil des Autoverkehrs über die Ringstraße. „Sehr häufig“ komme es deshalb zu „gefährlichen Situationen“, schrieb ein Bürger an die Stadt. Speziell Lkw- und Busfahrer hätten im Begegnungsverkehr massive Probleme, an den wechselweise geparkten Fahrzeugen vorbeizukommen. Der Hitdorfer forderte jetzt ein einseitiges Halteverbot zwischen dem Kreisverkehr (ab Langenfelder Straße) und der Hitdorfer Straße, damit der Straßenverkehr reibungsloser laufen könne.