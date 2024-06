Open Air-Lichtspiele in Leverkusen Politik will Freiluft-Kino in der Bahnstadt

Es hätte gar nicht mehr Zustimmung geben können, als es der Vorschlag erfuhr. Leverkusen, so der Antrag, möge es den Nachbarstädten wie etwa Düsseldorf gleichtun: „Das Gelände an der Campusbrücke bietet sich von der Form her dafür an: Es gibt bereits Sitzstufen, auf dem Rasen könnte man picknicken, und an den Streben könnte eine Leinwand angebracht werden.“