Um vor allem Schüler in Leverkusen-Rheindorf zu schützen Politik verlangt Tempo 30 auf der Wupperstraße

Wenn an der Deichtorstraße in Rheindorf der Gong das Ende des Schultages verkündet, strömen hunderte Schüler zu den Bushaltestellen an der Wupperstraße. Für Anwohner ist das Schauspiel häufig mit der Sorge verknüpft, dass es auf dem engen Stück, auf dem Tempo 50 erlaubt ist, zu Unfällen kommt.