Bauausschuss Leverkusen stimmt Änderung des Flächennutzungsplans zu Politik stellt Weichen für Feuerwache „Auf den Heunen“

Seine Wählergemeinschaft hat eine Online-Petition gestartet, und die Klimaliste kündigte die Anfechtung des Beschlusses an. Weil die Felder und ein Stück des angrenzenden Waldes zu einem Landschaftsschutzgebiet gehören, hatten Vertreter von Naturschutzverbänden vergangene Woche erneut gegen den Bau einer Feuerwache an dieser Stelle gesprochen (wir berichteten). Kleinere grüne Ausgleichsflächen an anderer Stelle zu schaffen, sei kein Ersatz, für ein zusammenhängendes Areal wie dieses. Naturschützer schlugen auch andere mögliche Standorte vor wie die Bierbörsenwiese in Opladen oder das bereits versiegelte Gelände des ehemaligen Edeka-Marktes an der Adolf-Kaschny-Straße. In beiden Fällen würde die zeitliche Erreichbarkeit innerhalb der Hilfsfrist für das Einsatzgebiet gegenüber dem jetzigen Standort verbessert. Nabu und BUND hatten angekündigt, notfalls gegen den Bau „Auf den Heunen“ zu klagen. Schließlich gehe es um eine wichtige Frischluftschneise und ein wichtiges Flora-Fauna-Habitat-Gebiet. Der Landwirt hat die benötigte Fläche nach aktuellem Stand noch nicht verkauft. Stadtkämmerer Michael Molitor hatte in dem Zusammenhang von „Enteignung als letztes Mittel“ für die Stadt gesprochen.