Wie lassen sich Erzieher besser an die Stadt Leverkusen binden? : Politik ringt um Fachkräfte für Kita-Kinder

Leverkusen Die CDU will eine Prämie der Stadt für Schüler von Erzieher-Klassen an Berufskollegs, die Grünen favorisieren die Praxisorientierte Ausbildung (PIA).

Der Fachkräftemangel in der Kinderbetreuung ist ein Dauerproblem, das sich durch den notwendigen Bau weiterer Kitas nur noch verschärfen wird. Um die Stadt als Arbeitgeber attraktiver zu machen, schlägt die CDU vor, angehenden Erziehern in der schulischen Ausbildung an einem der beiden Berufskollegs freiwillig eine Prämie zu zahlen. Bisher bekommen sie in den ersten beiden Jahren nichts, erst das Anerkennungsjahr wird tariflich vergütet. Im Gegegenzug müssten sich die Kandidaten verpflichten, nach dem Abschluss mindestens fünf Jahre bei der Stadt tätig zu sein.