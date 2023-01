Grundschulen in Leverkusen haben starken Platzmangel CDU-Politiker Scholz wegen Schulproblem sauer auf Stadt

Der Rheindorfer Ratsherr Rüdiger Scholz reagiert auf die jüngsten Ausführungen der Stadt speziell zu Rheindorfer Grundschulen so: „Die Situation, dass Rheindorf bei der Zahl der Grundschulplätze ein Sorgenkind sei, hat sich die Verwaltung selbst zuzuschreiben. Nun rächt sich, dass man die GGS Sternenschule an der Masurenstraße vor einigen Jahren mit der Begründung aufgegeben hat, dass die Kapazitäten an der GGS Am Friedenspark und der KGS Burgweg ausreichen würden. Stattdessen muss für das kommende Schuljahr am Burgweg ausnahmsweise eine vierte Klasse gebildet werden, ab 2024 sollen Rheindorfer Grundschulkinder dauerhaft in andere Stadtteile.“