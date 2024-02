Heißes Thema im Stadtrat Leverkusen und auf der Straße Politik kämpft um Erhalt der Fähre

Die Details: Um 14 Uhr beginnt die Ratssitzung, der Tagesordnungspunkt 13 mit fünf Unterpunkten beschäftigt sich mit der Fährverbindung. Vorher steht die CDU-Ratsfraktion am Montag in der Fußgängerzone in Wiesdorf und lädt Bürger zwischen 12 und 13 Uhr „zu einem informellen Austausch über die Zukunft der Hitdorfer Fähre ein“, kündigt die Union am Sonntag an. „Wir möchten mit den Bürgern ins direkte Gespräch kommen“, betont Fraktionschef Stefan Hebbel. Und dabei weitere Unterschriften für den Erhalt der Fährverbindung sammeln.