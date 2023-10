Kommt ein Probeparken in Leverkusen bis Frühjahr 2024? Politik: Radparkhaus vorerst kostenfrei öffnen

Leverkusen-Opladen · Ein richtiger Anziehungspunkt ist Leverkusens erstes Fahrradparkhaus an Opladener Bahnhof noch nicht. 28 Räder sind derzeit eingebucht. Platz für ein Vielfaches mehr ist da. OP Plus fordert deshalb ein kostenfreies Probehalbjahr. Die Wupsi will das komplizierte Zutrittssystem vereinfachen.

06.10.2023, 16:13 Uhr

Im Erdgeschoss ein paar Räder, auf der ersten Etage ein paar weitere: Die kostenpflichtigen Abstellanlagen sind derzeit noch nicht sehr stark belegt. Foto: Uwe Miserius

„Die Verwaltung wird gebeten, den Zugang zum Fahrradparkhaus bis zum Frühjahr 2024 gebührenfrei einzurichten“: Mit diesem Antrag will die Wählergemeinschaft Opladen Plus offenbar Anschubhilfe leisten für das Angebot am Opladener Bahnhof, das sich bisher noch nicht zum Magnet für Drahtesel gemausert hat. Seit Juni ist es geöffnet. Wer seitdem durch die luftige Fassade späht, sieht oft nur eine Handvoll abgestellter Räder.