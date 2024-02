Zukunft der Anlage unter Leverkusener Stelze ungewiss Stadt soll Ersatzfläche für Skaterpark suchen

Die Stadt „wird beauftragt, mit den Planungen für eine Skaterbahn unter Beteiligung der Zielgruppe auf dem ehemaligen Sportplatzgelände im Stadtpark in Wiesdorf oder eines aus Sicht der Verwaltung alternativen und/oder geeigneteren Standorts zu beginnen und ein erstes Ergebnis bis Ende des Jahres vorzulegen“. So formulieren CDU, SPD, Grüne und Ratsmitglied Gisela Kronenberg in einem politischen Antrag.