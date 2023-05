Für Leverkusen Politik diskutiert flexibles Carsharing

Die vollgepackten Einkaufstüten nach dem Stadtbummel schnell spontan im Kofferraum verstauen, den Carsharing-Wagen von Wiesdorf nach Lützenkirchen fahren und ihn dort abstellen – so soll die Zukunft der urbanen Automobilität aussehen. Ein Antrag der CDU sieht nun vor, das Freefloating-System in der Stadt einzuführen. Carsharing-Wagen könnten dann überall da stehen, wo keine Parkscheibe nötig ist. In den Bezirken erhielt der Vorstoß ein geteiltes Echo, doch die Diskussion um die Thematik machte klar: Um die Beliebtheit für das Angebot wachsen zu lassen, muss es attraktiver werden.