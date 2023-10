Stadt Leverkusen soll Areal Düsseldorfer Straße/Im Kalkfeld prüfen Spielplatz für die Kinder im Opladener Norden

Kindsein in Opladener Norden ist schön. Es gibt viele frei stehende Häuser mit teils sehr großen Gärten, Wupper und Wald sind nicht allzu weit, und Bürgersteige in den Vierteln um Sankt Michael, das ehemalige Finanzamt und die Kolpingstraße fast überall so breit, dass sich darauf Hüpfekästchen aufmalen lassen oder Grußbotschaften oder einfach fröhliche Bilder. Kindsein im Opladener Norden heißt aber auch: Der Weg zu einem richtigen Spielplatz ist sehr weit. „Der Piratenspielplatz an der Wupper ist für manchen ein ganzes Stück weg, da kann nicht jedes jüngere Kind alleine hinlaufen“, berichtet eine Mutter aus einer der drei Siedlungen. „Und der unten an der Flüchtlingsunterkunft ist ja noch weiter weg.“ Selbstständigkeit soll ihr kleiner Sohn lernen, na klar. Aber in verkraftbaren Dosen für ein Kindergartenkind. Sie wandte sich an Matthias Itzwerth, CDU-Fraktionschef in der Bezirksvertretung II.