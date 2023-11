Bezirkvertretung II in Leverkusen lehnt Stadtbeteiligung ab – Rat muss entscheiden Polit-Zoff um Studie zum Balkan-Express

Mit seiner Enttäuschung über das Gehörte und Gelesene konnte Markus Pott (OP Plus) nicht lange hinterm Berg halten. Dass sich die Mehrheit seiner Kollegen in der Sitzung der Bezirksvertretung II gegen die Leverkusener Beteiligung an der aktuell ausgeschriebenen Machbarkeitsstudie zur Reaktivierung des „Balkan-Express‘“ zwischen Opladen und Lennep aussprachen, machte ihn fassungs-, aber nicht sprachlos. So fielen deutliche Worte nicht nur in Richtung der Gegner der Studie. Auch die Förderer der Balkantrasse, die den Radweg in mühsamer Kleinstarbeit aufgebaut hatten, bekamen für ihre Ablehnung die verbale Quittung.