Trotz beschlossener Blockadehaltung – Rat erlaubt Infos an Autobahn GmbH Polit-Zoff um Freigabe von Autobahn-Unterlagen

Aus einem entschiedenen Nein ist am Montag im Stadtrat ein heiß diskutiertes Jein geworden. Es ging um den Dauerbrenner Autobahnausbau und die Frage: Soll die Stadt in dem Zusammenhang neuerlich angefragte Katasterunterlagen an die Autobahn GmbH herausgeben? Beschluss der Ratsmehrheit: Sie soll.