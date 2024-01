Creditreform in Sorge Pleitewelle trifft bergische Großstädte

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in der Region der Großstädte Solingen, Remscheid und Leverkusen ist im vergangenen Jahr in die Höhe geschnellt. Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform Solingen verzeichnete einen Zuwachs um satte 35,8 Prozent. 220 unternehmerische Insolvenzverfahren wurden in 2023 demnach eröffnet. Im Jahr zuvor waren es 162 Verfahren. „2400 Arbeitsplätze sind in der Region durch die Insolvenzen gefährdet“, sagt Creditreform-Geschäftsführer Ole Kirschner.