Verstöße beim Karneval in Leverkusen Altweiber-Bilanz von Polizei und Ordnungsamt

Der Kommunale Ordnungsdienst sowie die Abteilung Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten der Stadt Leverkusen waren an Weiberfastnacht mit insgesamt 39 Mitarbeitenden ebenfalls im Umfeld der Karnevalsfeierlichkeiten in Schlebusch im Einsatz. Das Hauptaugenmerk lag auf der Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften des Jugendschutzes sowie der Einhaltung des Glasverbotes. Insgesamt wurden 172 Jugendschutzkontrollen durchgeführt, dabei mussten in 42 Fällen Jugendliche alkoholische Getränke oder Tabakwaren abgeben. Bei einigen Feiernden sei mit steigendem Alkoholpegel die Bereitschaft zu gegenseitigem Respekt gesunken. In der Folge wurden zur Vermeidung von Belästigungen oder Auseinandersetzungen insgesamt zehn Platzverweise ausgesprochen. Darüber hinaus wurde eine Strafanzeige wegen eines versuchten tätlichen Angriffs auf einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes gestellt. Nach einem verhaltenen Beginn stieg die Besucherzahl rund um den Lindenplatz im Laufe des Tages an. Dennoch sei die Einsatzbilanz im Vergleich zum Vorjahr als eher ruhig zu bewerten.