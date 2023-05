Caritas wartet dringend auf Baugenehmigung der Stadt Leverkusen Platz für 15 Obdachlose in früherer Kirche

Schlebusch Freien Blick in den blauen Himmel hat man derzeit aus dem Innenraum der ehemaligen Pfarrkirche St. Thomas Morus in Schlebusch. Das Dach ist abgetragen, die extrem schmalen und hohen Fenster des Backsteinbaus im Kleeblatt-Grundriss wurden erhalten. Nach den Plänen der Architekten Annette Bansi und Georg Kollbach sollen hier parallel zu Funktionsräumen 15 Einzelzimmer mit Blick in einen Innenhof entstehen. Die mächtigen Kirchenmauern werden künftig eine Wohngemeinschaft für Obdachlose umschließen, die von der Caritas betrieben wird.