Historisches Leverkusen : Geschichte live: Barbarossa, Berlin, Babylon

Leverkusen-Opladen Der Opladener Geschichtsverein stellt sein Programm für das kommende Jahr vor. Wenn Corona es zulässt, sind auch mehrere Fahrten geplant.

Da wäre zunächst das europäisch geförderte Projekt zur Geschichte Leverkusens und seiner Partnerstädte in der Zwischenkriegszeit (1918-1939). 2022 werden Leverkusener Delegationen in die Partnerstädte Villeneuve d‘Ascq (Frankreich), Ratibor (Polen) und Schwedt (Brandenburg) reisen. Ziel: Die Vorbereitung des gemeinsamen Programms für 2023 zur Geschichte der Partnerstädte und des Rheinlands im europäischen Vergleich. „Beim Austausch über die Inhalte und die Vorbereitung der Formate sind wir im vergangenen Jahr trotz der Pandemie ein gutes Stück vorangekommen“, berichtet Gutbier. „Besonders haben wir uns aber darüber gefreut, dass sich die Beteiligten aus den acht Städten aus sechs Nationen auch persönlich besser kennengelernt haben, nachdem wir uns 2020 hauptsächlich online ausgetauscht hatten.“

Polit-Zoff in Leverkusen : Studie zur Balkantrasse – CDU sagt nein, OP plus ja

Blick in andere Länder : Von Kastanien und Königen – So feiern Dormagens Partnerstädte Weihnachten

Bei der Vortragsreihe zu Marksteinen deutscher Geschichte aus rheinischer Perspektive will der Verein ein breites Panorama entfalten. So spricht der Kölner Historiker Ulrich Soénius am 1. Juni über den Marshall-Plan, der Direktor des Kölner Sport- und Olympia-Museums Andreas Höfer über Olympia 1972 (7. September). Wolfgang Hasberg, Vorsitzender der Wissenschaftlichen Kommission des OGV, nimmt den legendären Kaiser Friedrich Barbarossa in den Blick (7. Dezember).