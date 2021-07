Lehrreiche Ferien in Opladen : Piraten im Dienste einer besseren Welt

Leverkusen Auf dem Naturgut Ophoven in Opladen lernten 20 Kinder spielerisch in einer Ferienaktion, wie gut sich Nachhaltigkeit auswirken kann.

Das waren die 20 Kinder tatsächlich, die sich in der ersten Ferienwoche auf dem Opladener Naturgut Ophoven getroffen hatten. Denn schließlich setzten sie sich dafür ein, weltweit eine nachhaltige Entwicklung zu sichern, und zwar in wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Hinsicht.

Am ersten Tag bauten die Schüler ein Schiff aus Ästen und Brettern, mit dem sie sich auf die Suche nach Kapitän „Bene“ und seine 17 Piraten begeben konnten. „Bene“ stand eigentlich für „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE), während es sich bei den 17 Piraten in Wirklichkeit um die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen handelte.

Gleich zum Ferienstart begann also die Suche nach Pirat sechs (sauberes Wasser) und Pirat vier (hochwertige Bildung). Um an sauberes Wasser zu gelangen, musste die Schiffscrew erst das Bachwasser durch verschiedene Schichten filtern. „Das war lustig“, bemerkte Constantin (9) von der Grundschule Bergisch Neukirchen nebenbei, obwohl er bei dieser Gelegenheit ein unfreiwilliges Bad im Wiembach genommen hatte.

Später lernten die Kinder unter anderem Pirat drei (Gesundheit und Wohlergehen) in Form von Yoga kennen. Erst, nachdem sich am letzten Tag alle gesuchten Seeräuber auf dem Schiff von Kapitän „Bene“ versammelt hatten, konnten die Kinder gemeinsam in See stechen, in Richtung einer besseren Welt.