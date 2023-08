Fachschule zieht auf 1100 Quadratmeter im Gesundheitshaus Leverkusen Angehende Physiotherapeuten lernen ab jetzt in Wiesdorf

„Wir werden größer“, sagt Schulleiter Sebastian Terjung. Die neue Fläche für die Schule sei mit 1100 Quadratmetern fast doppelt so groß in Opladen. Und mit „größer“ meint Terjung nicht nur die Räume, sondern auch die Kapazitäten der Schule. Ab November starten erstmals zwei Kurse mit je 28 Teilnehmern. Saßen bisher Auszubildende und Lernende, die in einem ausbildungsintegrierenden Studium in dreieinhalb Jahren einen Bachelor-Abschluss in Physiotherapie anstreben, gemeinsam in einem Kurs, laufe dies ab November getrennt. In den kommenden Jahren wolle sich die Schule bei den Kursen nach und nach weiter vergrößern, sagt der Schulleiter.