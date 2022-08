Auf A59 Richtung Leverkusen : Pferd läuft auf Autobahn gegen Fahrtrichtung

Leverkusen Auf der A59 Richtung Leverkusen hat die Polizei in Höhe Langenfeld ein freilaufendes Pferd wieder eingefangen. Die Fahrbahn ist wieder frei.

Ein Pferd, das am Mittag auf der A59 in Richtung Leverkusen ausgebüxt ist, wurde von der Polizei wieder eingefangen. Gegen 12:15 ging die Meldung bei den Beamten ein, dass sich ein Pferd auf der Fahrbahn befinde und in Richtung Düsseldorf liefe, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Knapp 20 Minuten später konnte das Tier zwischen Reusrath und dem Kreuz Monheim-Süd gefasst und sicher in einen Hänger gebracht werden. Der Verkehr kam kurzzeitig zum Stocken. Wie das Pferd auf dei Fahrbahn gelangte, ist bislang unklar.