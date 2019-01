Gemeinde St. Stephanus : Eine Auszeit für den Seelsorger

Pfarrer Ralf Hirsch verlässt St. Stephanus zum 31. August 2019. Er hat sich eine Reflexionszeit erbeten. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Pfarrer Ralf Hirsch von St. Stephanus möchte sich darüber klar werden, ob er als Priester weitermachen will. Die genauen Gründe lässt er offen.

Von Cristina Segovia Buendía

Seit nunmehr sechs Jahren ist Ralf Hirsch Seelsorger der Gemeinde St. Stephanus. Nun hat der 49-Jährige bei seinem Vorgesetzten, Kardinal Rainer Maria Woelki, um eine Auszeit gebeten. Hirsch möchte sich darüber klar werden, ob er als Priester weitermachen will. Seine Beweggründe lässt er offen, betont aber: „Nein, der Hirsch wird jetzt nicht heiraten und ist auch nicht überarbeitet.“ Jedoch verspüre er das Bedürfnis, sich und seine Arbeit zu hinterfragen. „Das ist, als würde man Autofahren und dem Navi nicht ganz trauen. Man möchte lieber nochmal auf die Karte schauen, aber das geht nicht bei voller Fahrt. Das Beste ist anzuhalten und sich Zeit zu nehmen, um auf die Karte zu schauen.“

Im Gespräch mit Ralf Hirsch wird schnell klar, dass der gebürtige Grevenbroicher schon immer ein sehr intuitiver Mensch war: Hirsch ist anders. War er schon immer, und sein Weg in die Kirche spiegelt eine Suche wider, die sich auch in seinem Lebenslauf abzeichnet, mit abenteuerlichen Zwischenstopps in Bonn-Duisdorf, Ratingen und Mexiko-Stadt. „Meine Eltern“, erzählt er, „haben mir wichtige christliche Grundsätze mitgegeben: So, wie ich bin, geliebt und angenommen zu sein.“ In der Schule galt Hirsch als klassischer Außenseiter. „Im Sportunterricht wurde ich höchstens ins Tor gewählt, damit ich schuld sein konnte, wenn wir verlieren.“

INFO Ein Nachfolger steht noch nicht fest Zukunft Bis zum 31. August 2019 bleibt Ralf Hirsch Seelsorger der Gemeinde St. Stephanus. Bis dahin will er sich wie gewohnt für die Gemeinde einsetzen und an den Projekten mitarbeiten. Was nach seiner genehmigten Reflexionszeit passiert, weiß der 49-Jährige jetzt noch nicht. Ausgeschlossen sei aber eine Rückkehr nach St. Stephanus. „Das wäre meinem Nachfolger gegenüber nicht fair.“ Wer für Hirsch kommt, steht noch nicht fest.

In der Kirche machte er eine ganz andere Erfahrung, nämlich die, die ihn seine Eltern lehrten. Über einen Freund entstand der Kontakt. „Als er Messdiener werden wollte, wollte ich das auch. Dafür musste ich mich aber erst taufen lassen.“ Ein junger, neunjähriger Hirsch ging hin und lernte eine Gemeinschaft kennen, die ihn so annahm, wie er war. „Ich lernte schnell, dass die Brücke zu Gott die Menschen sind.“ An ein Theologiestudium dachte Hirsch erstmal nicht. „Ich interessierte mich für Latein und Griechisch und Archäologie.“ Doch während seines Zivildienstes wurde im bewusst, dass er Spaß daran hatte, sich mit Menschen in der Kirche zu beschäftigen. „Eine klassische Berufung war das nicht, eher ein Bauch-Gefühl.“ Er folgte seiner Intuition, „ohne wirklich zu wissen, worauf ich mich da einließ“. Er studierte Theologie und Philosophie in Bonn, trat 1996 dem Priesterseminar bei, wurde 1997 Diakon und im Juni 1998 schließlich zum Priester geweiht. Seine erste Station war die Gemeinde St. Margareta in Brühl, worauf eine langjährige Stelle als Kaplan im Ratinger Westen folgte: „In dieser Zeit merkte ich eine Art Garfield-Effekt, verfiel in Wohlgefallen und wurde, ähnlich wie der Comic-Kater, fett, faul und philosophisch.“ Hirsch sehnte sich nach einer neuen Herausforderung und wurde von seinen Vorgesetzten nach Mexiko geschickt. „Man hätte mich in dieser Zeit nach Sibirien oder in die Mongolei schicken können, ich wäre gegangen.“

Er erinnert sich: „Es waren neun sehr kostbare Jahre, die ich in Mexiko verbringen durfte.“ Als Pfarrer einer deutsch- und einer spanischsprachigen Gemeinde lernte er die Besonderheiten einer sehr ungleichen und historisch sehr rassistisch geprägten Gesellschaft kennen. Menschen, die trotz aller Widrigkeiten eine bemerkenswerte Gelassenheit an den Tag legten. „Diese Mentalität hat mich sehr beeindruckt. Ich habe mich in Mexiko sehr wohlgefühlt und schließe es nicht aus, irgendwann dort zu leben.“ Doch jetzt sei nicht der Zeitpunkt dafür. Die Reflexionszeit habe er sich nicht erbeten, um zu reisen, und auch nicht, weil er sich in St. Stephanus unwohl gefühlt habe, betont er. „Ich habe es schon immer im hohen Maße als beglückend empfunden, das Klima des Miteinanders in dieser großen Gemeinde mit fünf Kirchenorten in Bürrig, Wiesdorf und Küppersteg.“ Natürlich sei es eine Herausforderung, die insgesamt 10.000 Mitglieder, die zur Gemeinde gehören und sich auf die verschiedenen Standorte verteilen, zusammenzubringen und gemeinsam an neuen Glaubensräumen zu arbeiten. Doch dank vieler engagierter Ehrenamtlicher und seiner 85 Mitarbeiter der Verwaltung sei das auf einen guten Weg gebracht worden. Dass er mit der Verwaltung vieler Kirchenorte überfordert gewesen sein könnte, streitet Hirsch ab. „Ich verstehe es genauso als meine Aufgabe als Seelsorger, die Räume der Begegnung bewusst mitzugestalten.“