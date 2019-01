Künstlerbunker Opladen: Kunst trifft Kunst zur ersten Bunkernacht

Opladen Neun ehemalige Leverkusener gestalteten die Serenade im Künstlerbunker, bei der unterschiedliche Künste aufeinander trafen.

Die Projektion auf der Wand zeigt einen schlichten gebogenen Raum, der sich belebt, wenn Eva Klein ihre Performance zwischen Kamera und Wand beginnt. Dabei wird ihr Abbild vervielfacht in das Video übertragen, und zwar mit leichter zeitlicher Verzögerung. So entstehen immer neue Abläufe und Formen bei dieser Videoinstallation, die Bildende Kunst, Tanz und Musik in sich vereint und somit der perfekte Start war für eine Serenade, bei der die unterschiedlichen Künste aufeinander trafen.

Fehlte noch die Literatur, aber die kam später – mitgebracht von den Nachbarn aus dem Jungen Theater Leverkusen – in dieser ersten „Bunkernacht“ am Samstagabend, zu dessen Gestaltung neun ehemalige Leverkusener eingeladen waren. Sie sind zum Studium in alle Himmelsrichtungen gezogen. Aber in diesen Tagen ist die Chance groß, ehemalige Mitschüler oder Jugendfreunde wiederzutreffen, weil sie zu Weihnachten ihre Familien besuchen. Die beste Zeit also, um junge Menschen (wieder) zusammenzubringen, erklärt Katharina Meierjohann aus der Gemeinschaft Künstlerbunker die Idee, genau jetzt mit dem neuen Veranstaltungsformat der Serenade zu starten.