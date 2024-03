Karneval in Leverkusen Per QR-Code zum nächsten Schull- und Veedelszoch

Apropos Geld: In Wiesdorf und Opladen fuhr Thomas Loef (KOK) auf dem Spendendrahtesel, um mit weiteren KOK-Mitgliedern Geld für die Züge in den beiden Stadtteilen zu sammeln. In Schlebusch waren Mitglieder der KG Grün-Weiß unmittelbar vor dem Zug mit einem überdimensionalen Sparschwein unterwegs. „Zudem trugen alle Wagen im Zoch ein großes Schild mit einem speziellen QR-Code, mit dem man spontan übers Handy am Zugweg spenden konnte“, fasst Hans-Peter Teitscheid zusammen. Und nennt das Ergebnis: Insgesamt seien 4500 Euro für den Zoch 2025 zusammengekommen.