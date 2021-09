Patienten ruhiggestellt : Staatsanwaltschaft ermittelt gegen zwei Pfleger in Leverkusen

Leverkusen Nach der Anzeige eines Chefarztes des St. Josef Krankenhauses haben Staatsanwaltschaft und Polizei Ermittlungen gegen zwei 43 und 52 Jahre alte Pfleger der Geriatrischen Station unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Bei der vom Amtsgericht Leverkusen angeordneten Durchsuchung der Spinde beider Pfleger am 10. September stellte die Polizei „mutmaßlich tatrelevante Medikamente“ sicher, heißt es in der Pressemeldung.

Der Träger, die Kplus Gruppe, will sich zum laufenden Ermittlungen nicht äußern. „Nach Hinweisen und anschließenden internen Überprüfungen der Verbrauchszahlen von angstlösenden Beruhigungsmitteln wurde in einem einzelnen Bereich eine Abweichung zum durchschnittlichen Verbrauch festgestellt“, heißt es in einer Stellungnahme. „Um den Sachverhalt nicht nur intern, sondern auch strafrechtlich aufzuklären, wurde von Seiten des St. Josef Krankenhaus Wiesdorf selbst Strafanzeige gestellt.“ Die Gruppe will „die selbst angestoßenen polizeilichen Ermittlungen in vollem Umfang unterstützen.“