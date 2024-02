Beim dritten Klassiksonntag in Leverkusen Partnerschaftliche Solokonzerte und ironische Untertöne

Dirk Joeres spielte die Satzanfänge der wenig bekannten Klavierfassung und ließ sie das Publikum direkt mit der vertrauten Aufnahme abgleichen. Ließ hören, wie aus ursprünglich hart klingenden gebrochenen Akkorden ein lyrischer Orchestersound wird. Das Konzertpublikum erfuhr auch, dass es zwischen Prokofjews Sinfonie und Mozart mehr Parallelen gibt als nur den formalen klassischen Aufbau. Nämlich Humor und Ironie, mit denen beide Komponisten in ihrer Musik hintergründig gegen die Obrigkeit opponierten, der eine mit grotesken Harmonie-Sprüngen und Trugschlüssen in der Zeit der russischen Revolution, der andere mit extra leiser Eröffnung eines „allegro maestoso“ in der Königs-Tonart Es-Dur gegen die Fürsten. Ungewöhnlich „demokratisch“ die Behandlung der zwei Solostimmen, die sich gegenseitig zuhören vor der gemeinsamen Synthese. Konzertmeister Florian Geldsetzer und Solobratschist Gabriel Bala demonstrierten am Vormittag Besonderheit und Herausforderung dieser „Partnerschaft“ in Mozarts Solokonzert, das eben nicht wie sonst ein Spotlight auf den Solisten richtet. Mozart hatte die Form der Sinfonie mit mehreren Soloinstrumenten in Paris kennengelernt, ebenso ein beeindruckendes Riesen-Crescendo, das er gleich in seiner Sinfonia nutzte. Eine Steilvorlage für die Westdeutsche Sinfonia, die sich stets durch energisches Spiel und Finesse in Gestaltungsfragen auszeichnet.